Упростите выражение : р/2n+p/3n Помогите пожалуйста!
Математика
Упростите выражение : р/2n+p/3n Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р/2n+p/3n=3p/6n+2p/6n=5p/6n
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