Помогите решить уравнение! 5x + 17 = 32
Математика
Помогите решить уравнение! 5x + 17 = 32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x=32-17 5x=15 x=3 ответ: 3.
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