Решите пожалуйста логарифмическое уравнение
Математика
Решите пожалуйста логарифмическое уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^(1/2)=5. Возведем в квадрат обе части уравнения. х=25. 3x-1=0.2^(-1) 3x-1=5 x=2.
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