Найдите первый член арифметической прогрессии разность которой равна -4 а сумма 9 ??ервых членов составляет -54

Алгебра
Найдите первый член арифметической прогрессии разность которой равна -4 а сумма 9 ??ервых членов составляет -54
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