Найдите первый член арифметической прогрессии разность которой равна -4 а сумма 9 ??ервых членов составляет -54

Алгебра

Найдите первый член арифметической прогрессии разность которой равна -4 а сумма 9 ??ервых членов составляет -54

Автор: Гость