Найти сходства и отличия между обыкновенной анембой , эвгленой зелёной , ифузорие?? туфельки.

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Сходства амебы и инфузории - одноклеточные, эукариоты, гетеротрофы Отличия - инфузория не способна менять форму клетки, а амеба способна, и образововать ложноножки (псевдоподии) , у эвглены зеленой есть хлоропласты, она способна преврашать солнечный свет в энергию. В чем отличие инфузории туфельки от эвглены зеленой? у эвглены есть светочувствительный глазок Отличия- окраска, количество ядер, передвижение, питание. Эвглена зеленая: окраска - зеленая на свету, количество ядер - одно, передвижение - при помощи жгутиков, питание - на свету – фотосинтез, в темноте – готовыми органическими веществами. Инфузория туфелька: окраска - бесцвеная, количество ядер - два, передвижение - биением ресничек, питание - бактериями при помощи ротового отверстия.