Найти сходства и отличия между обыкновенной анембой , эвгленой зелёной , ифузорие?? туфельки.
Биология
Найти сходства и отличия между обыкновенной анембой , эвгленой зелёной , ифузорие?? туфельки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходства амебы и инфузории - одноклеточные, эукариоты, гетеротрофы Отличия - инфузория не способна менять форму клетки, а амеба способна, и образововать ложноножки (псевдоподии) , у эвглены зеленой есть хлоропласты, она способна преврашать солнечный свет в энергию. В чем отличие инфузории туфельки от эвглены зеленой? у эвглены есть светочувствительный глазок Отличия- окраска, количество ядер, передвижение, питание. Эвглена зеленая: окраска - зеленая на свету, количество ядер - одно, передвижение - при помощи жгутиков, питание - на свету – фотосинтез, в темноте – готовыми органическими веществами. Инфузория туфелька: окраска - бесцвеная, количество ядер - два, передвижение - биением ресничек, питание - бактериями при помощи ротового отверстия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Қазақ тiлi
1,Первый поэт казахов – Абай Кунанбаев. Ни в раннем, ни в позднем периоде истории к??захов не известно имя поэта, превосходящего его по величию дух...
Математика
Решить задачу.в магазин привезли 3т арбузов.в первый день продали 900 кг,во второй в два раза больше, чем в первый,а в третий день остальные. сколь...