Скласти речення з словом : по-весняному

Українська література
Скласти речення з словом : по-весняному
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчора було по-весняному тепло. Повітря пахнуло по-весняному.
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