Скласти речення з словом : по-весняному
Українська література
Скласти речення з словом : по-весняному
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчора було по-весняному тепло. Повітря пахнуло по-весняному.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
1,Первый поэт казахов – Абай Кунанбаев. Ни в раннем, ни в позднем периоде истории к??захов не известно имя поэта, превосходящего его по величию дух...
Математика
Решить задачу.в магазин привезли 3т арбузов.в первый день продали 900 кг,во второй в два раза больше, чем в первый,а в третий день остальные. сколь...