Как люди охотились на мамонтов?
История
Как люди охотились на мамонтов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брали самодельные копья, шли группами людей, и перед уходом рисовали на стенах рисунки похожую на охоту на мамонта, чтобы другие люди знали, куда ушли охотники
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