Від назв країн і міст утворіть назви іх мешканців чоловічого та жіночого роду : Ки??ай, Данія, Тбілісі, Балі,Берлін,Житомир,Греція, Латвія.

Українська мова

Від назв країн і міст утворіть назви іх мешканців чоловічого та жіночого роду : Ки??ай, Данія, Тбілісі, Балі,Берлін,Житомир,Греція, Латвія.

Автор: Гость