Від назв країн і міст утворіть назви іх мешканців чоловічого та жіночого роду : Ки??ай, Данія, Тбілісі, Балі,Берлін,Житомир,Греція, Латвія.

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Від назв країн і міст утворіть назви іх мешканців чоловічого та жіночого роду : Ки??ай, Данія, Тбілісі, Балі,Берлін,Житомир,Греція, Латвія.
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Гость:
Китаєць данець тбеліс балієць житомерець грек латвієць
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