Сколько будет 3 целых 7\25+2 целых18\25
Математика
Сколько будет 3 целых 7\25+2 целых18\25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+ 7 = 25, поэтому получается 25/25. В конце выходит 6
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