Как выучить стих не в рифму и за два дня я уже целый день сижу и не могу выучить одн?? четверостишье а их там аш четыре

Литература

Как выучить стих не в рифму и за два дня я уже целый день сижу и не могу выучить одн?? четверостишье а их там аш четыре

Автор: Гость