Как выучить стих не в рифму и за два дня я уже целый день сижу и не могу выучить одн?? четверостишье а их там аш четыре

Литература
Как выучить стих не в рифму и за два дня я уже целый день сижу и не могу выучить одн?? четверостишье а их там аш четыре
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Автор: Гость
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Гость:
Попробуй представить это если не поможет то попробуй по 1 строчке через немогу))
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