Как задавать легко вопрося к подежам
Русский язык
Как задавать легко вопрося к подежам
Ответ(ы):
Гость:
Именительный - кто? что? кошка (для примера) Родительный - кого? чего? кошки Дательный - кому? чему? кошке Винительный - кого? что? кошку Творительный - кем? чем? кошкой Предложный - о ком? о чем? о кошке
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