Как задавать легко вопрося к подежам

Гость: Гость:

Именительный - кто? что? кошка (для примера) Родительный - кого? чего? кошки Дательный - кому? чему? кошке Винительный - кого? что? кошку Творительный - кем? чем? кошкой Предложный - о ком? о чем? о кошке