Как Жил Герасим из рассказа "Муму" в доме Барыни

Гость: Гость:

Он чувствовал себя несчастным , с ним обращались не как с человеком , у барыни он жить не хотел , она забрала его с деревни где ему нравилось жить он любил это место , а барыня забрала у него Все ! Она забрала у него то что он любил : собачку МуМу , Татьяну , деревню . Он после того как она утопила его руками собаку он ушел от нее в свою деревню навсегда