Как разобрать слово атын? третий класс,каз.яз.

Қазақ тiлi
Как разобрать слово атын? третий класс,каз.яз.
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Гость:
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