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Как разобрать слово атын? третий класс,каз.яз.
Қазақ тiлi
Как разобрать слово атын? третий класс,каз.яз.
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