Как звали русского первопечатника ?
История
Как звали русского первопечатника ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван Фёдоров - первый русский печатник, который напечатал первую книгу ("Библия").
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