Причины и примеры ускоренного развития энергетики,машиностроения и химии по сравнению с другими отраслями. Почему по уровню развития этих отраслей можно судить об общем уровне развития стран?
География
Причины и примеры ускоренного развития энергетики,машиностроения и химии по сравнению с другими отраслями. Почему по уровню развития этих отраслей можно судить об общем уровне развития стран?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В двух словах, энергетика быстро развивается в связи с постоянным увеличением потребления электрической энергии, связанного с тем, что число электроники постоянно увеличивается. Это относится как к бытовым потребителям (увеличение числа бытовой техники) так и к производствам. Машиностроение - человек всегда стремится к автоматизации всех возможных действий и, в общем, к упрощению своей жизни, и еще к более комфортным условиям. Население увеличивается, число техники, соответственно, тоже растет. Химическая промышленность развивается тоже быстро, по причине того, что во многих отраслях и аспектах человеческой жизни, используется большое количество органических и неорганических соединений, а процесс изготовления, качество производства этих веществ надо совершенствовать и уменьшать себестоимость. Продуктами химической промышленности пользуются во многих отраслях, например: сельское хозяйство, пищевая промышленность, то же машиностроение.
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