Какая дробь больше 3/7 или 4/9?
Математика
Какая дробь больше 3/7 или 4/9?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приведем к общему знаменателю (общий знаменатель = 63): Числитель первой дроби домножаем на 9, числитель второй - на 7. Получаем: 27/63 и 28/63 Числитель второй дроби больше, значит 3/7 < 4/9
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