Нужно решить неравенство (0,7)^x ≤ -0,7 Помогите!
Алгебра
Нужно решить неравенство (0,7)^x ≤ -0,7 Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,7)^x ≤ -0,7 -0,7 в степени 1 следовательно х ≤ -1
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