Воропай Лазар Федорович провідміняйте

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Воропай Лазар Федорович провідміняйте
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Автор: Гость
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Гость:
Воропая Лазара Федоровича Воропаю Лазару/-ові Федоровичу/-ові Воропая Лазара Федоровича Воропаєм Лазарем Федоровичем У Воропая Лазара Федоровича Воропає Лазаре Федоровичу!
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