В треугольнике ABC,угол С=90 градусов, cos=корень 2\2(Дробь) Найти: tg A

Геометрия
В треугольнике ABC,угол С=90 градусов, cos=корень 2\2(Дробь) Найти: tg A
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используется основное тригонометрическое тождество
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Срочно помогииииитее плизззз
Ответить
Английский язык
Write about someone you know and the clother they wear. my...loves. he doesnt like... his favourite... at home... when he... at the moment... помогите
Ответить
Английский язык
Переведите тексты пожалуйста))
Ответить
Английский язык
Помогите сделать номер 1 и 2 поставить правильное время Be going to и wil be
Ответить
Математика
5,6z-2z-0,7z+2,65=7 решите плз
Ответить