В треугольнике ABC,угол С=90 градусов, cos=корень 2\2(Дробь) Найти: tg A
Геометрия
В треугольнике ABC,угол С=90 градусов, cos=корень 2\2(Дробь) Найти: tg A
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Используется основное тригонометрическое тождество
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