5,6z-2z-0,7z+2,65=7 решите плз

Математика
5,6z-2z-0,7z+2,65=7 решите плз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,6z-2z-0,7z+2,65=7 ; 2,9z=7-2,65; z=4,35:2,9; z=1,5
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