Помогите пожалуйста. просклонять эти слова. восстание, тьма, ворота, серебро, пред??ожение, шорох, растение, цирк, цитата, праздник, темнота мрак оттепель водзвание

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Помогите пожалуйста. просклонять эти слова. восстание, тьма, ворота, серебро, пред??ожение, шорох, растение, цирк, цитата, праздник, темнота мрак оттепель водзвание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 склонение: тьма ( ж.р.), цитата (ж.р), темнота (ж.р) 2 склонение: восстание (ср.р.), ворота (ср.р ),серебро (ср.р), предложение (ср.р), шорох (м.р), растение (ср.р), цирк (м.р), праздник (м.р), мрак (м.р) 3 склонение:  оттепель (ж.р)
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