Помогите пожалуйста. просклонять эти слова. восстание, тьма, ворота, серебро, пред??ожение, шорох, растение, цирк, цитата, праздник, темнота мрак оттепель водзвание
Русский язык
Помогите пожалуйста. просклонять эти слова. восстание, тьма, ворота, серебро, пред??ожение, шорох, растение, цирк, цитата, праздник, темнота мрак оттепель водзвание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 склонение: тьма ( ж.р.), цитата (ж.р), темнота (ж.р) 2 склонение: восстание (ср.р.), ворота (ср.р ),серебро (ср.р), предложение (ср.р), шорох (м.р), растение (ср.р), цирк (м.р), праздник (м.р), мрак (м.р) 3 склонение: оттепель (ж.р)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя церковного деятеля, о котором идёт речь. «В 1655 г. в неделю православия патриарх совершил в ...
Українська мова
6.З поданих речень скласти одне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв*яз??ом ,розставивши потрібні розділові знаки. Минули трохи згодом ...
Биология
Вспомните из курса истории, когда наступила индустриальная эпоха. Каковы ее негативные последствия для окружающей среды?
История
Полководческий талант Александра Ярославича в битве со шведами проявился в: 1) стремительности нападения на лагерь противника. 2)затягивании пе...