Полководческий талант Александра Ярославича в битве со шведами проявился в: 1) стремительности нападения на лагерь противника. 2)затягивании переговоров с военачальником Биргером. 3)объединении всех военных сил Руси на борьб...
История
Полководческий талант Александра Ярославича в битве со шведами проявился в: 1) стремительности нападения на лагерь противника. 2)затягивании переговоров с военачальником Биргером. 3)объединении всех военных сил Руси на борьбу с врагом. 4)использовании парусного флота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один,при нападении благодаря внезапности уничтожили половину лагеря
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