Полководческий талант Александра Ярославича в битве со шведами проявился в: 1) стремительности нападения на лагерь противника. 2)затягивании переговоров с военачальником Биргером. 3)объединении всех военных сил Руси на борьб...

История

Полководческий талант Александра Ярославича в битве со шведами проявился в: 1) стремительности нападения на лагерь противника. 2)затягивании переговоров с военачальником Биргером. 3)объединении всех военных сил Руси на борьбу с врагом. 4)использовании парусного флота

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