Паперова стрічка є прямокутником шириною 3см,різні сторони якого зафарбовані у жовтий та зелений кольори.марійка з цієї стрічки складає фігуру показану на малюнку.зелені фігури рівні між собою.чому дорівнює довжина стрічки?

Математика

Паперова стрічка є прямокутником шириною 3см,різні сторони якого зафарбовані у жовтий та зелений кольори.марійка з цієї стрічки складає фігуру показану на малюнку.зелені фігури рівні між собою.чому дорівнює довжина стрічки?

Автор: Гость