Паперова стрічка є прямокутником шириною 3см,різні сторони якого зафарбовані у жовтий та зелений кольори.марійка з цієї стрічки складає фігуру показану на малюнку.зелені фігури рівні між собою.чому дорівнює довжина стрічки?
Математика
Паперова стрічка є прямокутником шириною 3см,різні сторони якого зафарбовані у жовтий та зелений кольори.марійка з цієї стрічки складає фігуру показану на малюнку.зелені фігури рівні між собою.чому дорівнює довжина стрічки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54 см дорівнює довжина стрічки
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