сочените сочинение Достоевского " мальчики"

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Главы «Мальчики» являются частью одного из самых великих романов Ф.М. Достоевского - «Братья Карамазовы». Они повествуют о судьбах и характерах двух подростков - Коли Красоткина и Илюши Снегирева. Связывает двух этих персонажей один из главных героев романа – Алеша Карамазов. Итак, мы знаем, что Коля и Илюша дружили. Можно сказать, что Красоткин спас Илюшу - от издевательств одноклассников. С того момента Илья полюбил Колю всей душой – он видел в нем старшего друга, товарища, своего спасителя: «предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня как бога, лезет мне подражать». Да и Красоткин был привязан к Илюше. Но этому мальчику нравилось влиять на людей, управлять ими по своему усмотрению – Коле хотелось чувствовать себя господином других людей. Именно поэтому он стал «играть» на чувствах Снегирева, то приближая его к себе, то – отталкивая. В отчаянии от такого отношения своего друга Илья совершил страшный поступок – по наущению мерзавца Смердякова он накормил голодную собаку хлебом, в котором была спрятана игла: «проглотила и завизжала, завертелась и пустилась бежать, бежит и все визжит». Это, а также то, что Коля не захотел общаться с ним, очень сильно повлияло на Илюшу. Мальчик очень сильно – смертельно - заболел. Конечно, позже Коля раскаялся в своем поступке. Он пришел к постели умирающего друга и чуть не расплакался, увидев худенького бледного Илюшу. Красоткин нашел Жучку, дал себе обещание проводить с больным мальчиком много времени. Но, как показывает автор, Илюшу уже не спасти. И во многом в этом был виноват Коля Красоткин, который считал себя выше других, считал себя вправе играть чувствами людей. Из беседы героя с Алешей Карамазовым мы узнаем, что Коля называет себя социалистом. Он не верит в Бога, по сути, мало образован, однако обладает огромным самомнением. Алеша говорит об этом герое, что «он хороший, но извращенный». Что это значит? Коля обладает хорошими задатками – он умен, добр, у него есть сила воли и целеустремленность. Но существует что-то в натуре героя («извращенность»), что делает его поистине страшным человеком: «Мне только грустно, что прелестная натура как ваша, еще и не начавшая жить, уже извращена всем этим грубым вздором». все а там сам разберешься