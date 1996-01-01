Дать определение эпизоотии и опишите ее основные особенности

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Эпизоотия - широкое распространение инфекционной болезни среди одного или многих видов животных на значительной территории , значительно превышающее уровень заболеваемости, обычно регистрируемый на данной территории.Говоря простым языком, эпизоотия - это «эпидемия у животных». Эпизоотия является одним из факторов, сдерживающих рост популяции при её излишней плотности и слишком большой численности особей. Эпизоотии, как и эпидемии, могут носить характер настоящих стихийных бедствий. Так, в 1996 г. в Великобритании свыше 500 тыс. голов сельскохозяйственных животных заразилось чумой крупного рогатого скота. Это вызвало необходимость уничтожения и утилизации останков больных животных. Из страны прекратился экспорт мясных изделий, что поставило ее животноводство на грань разорения. Кроме того, потребление мяса в Европе значительно уменьшилось и, как следствие, произошла дестабилизация европейского рынка мясных изделий. Выделяются следующие виды эпизоотий: --> по масштабам распространения - частные, объектовые, местные и региональные; --> по степени опасности - легкие, средней тяжести, тяжелые и чрезвычайно тяжелые; --> по экономическому ущербу - незначительные, средние и большие.