Прямоугольник с длинами сторон 20 мм и 10 мм изображенный на рисунке раздели на два ??динаковых квадрвта
Математика
Прямоугольник с длинами сторон 20 мм и 10 мм изображенный на рисунке раздели на два ??динаковых квадрвта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У квадрата равны все 4 стороны, следовательно все стороны квадрата будут равны 10 мм. Конечно если нужно найти стороны квадрата)
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