Прямоугольник с длинами сторон 20 мм и 10 мм изображенный на рисунке раздели на два ??динаковых квадрвта

Математика
Прямоугольник с длинами сторон 20 мм и 10 мм изображенный на рисунке раздели на два ??динаковых квадрвта
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У квадрата равны все 4 стороны, следовательно все стороны квадрата будут равны 10 мм. Конечно если нужно найти стороны квадрата)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение по картине В. А. Серова девочка с персиками. Опорные слова: смуглое лицо, румянец на щеках, большие карие глаза, чёрные густые волосы, ро...
Ответить
Русский язык
Сочинение описание на тему " домашний питомец" (желательно) про попугая !
Ответить
Литература
Настоящее имя Бирюка в расскаже Тургенева
Ответить
История
К зависимым категориям в Древнерусском государстве относились: А) рядовичи Б) закупы В) бояре Г) холопы
Ответить
Математика
Обясните как решить уравнение 10c -4 равно
Ответить