Что такое система? коротко и ясно, плииз..

Обществознание
Что такое система? коротко и ясно, плииз..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство
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