Ребята,помогите! Срочно! Побудуйте графік функції y=|x|+2. Дам 12 б.
Алгебра
Ребята,помогите! Срочно! Побудуйте графік функції y=|x|+2. Дам 12 б.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так. Там сверху две лишние точки, их не рисуй
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