И с раствором азотной кислоты , и с раствором гидроксида натрия взаимодействует 1) циклогексан 2) бета-аминопропановая кислота 3) ацетат аммония 4) бензол 5) глицин 6) анилин
Химия
И с раствором азотной кислоты , и с раствором гидроксида натрия взаимодействует 1) циклогексан 2) бета-аминопропановая кислота 3) ацетат аммония 4) бензол 5) глицин 6) анилин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взаимодействуют с: 2, 3, 5 На все 100% не уверен, могу ошибаться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Русский язык