И с раствором азотной кислоты , и с раствором гидроксида натрия взаимодействует 1) циклогексан 2) бета-аминопропановая кислота 3) ацетат аммония 4) бензол 5) глицин 6) анилин

Химия
И с раствором азотной кислоты , и с раствором гидроксида натрия взаимодействует 1) циклогексан 2) бета-аминопропановая кислота 3) ацетат аммония 4) бензол 5) глицин 6) анилин
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Гость:
Взаимодействуют с: 2, 3, 5 На все 100% не уверен, могу ошибаться
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