Хороший, больше,длинный,смешной,красивее,злой,умный,умнее,очень умный. НА англисс??ий преведите!

Английский язык
Хороший, больше,длинный,смешной,красивее,злой,умный,умнее,очень умный. НА англисс??ий преведите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Good, bigger, long, funny, more beautiful, angry, clever, cleverer, very clever.
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