В урне 3 белых и 2 черных шара из урны вынимают по 1 шару найти вероятность того что ??)оба шара белые б)бело,черный б)черно,белый

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А. вероятность того, что в первый раз попадется белый шар 3(белых)/5(всех). А вероятность того, что во второй раз попадется белый шар при условии, что 1 белый уже вытащили 2(белых)/4(всех). Перемножаем вероятности 3/5 * 2/4=3/10=0.3 б. вероятность того, что в первый раз попадется белый шар 3(белых)/5(всех). А вероятность того, что во второй раз попадется черный шар 2(черных)/4(всех). Опять перемножаем 3/5 * 2/4=3/10=0.3 в. вероятность того, что в первый раз попадется черный шар 2(черных)/5(всех). А вероятность того, что во второй раз попадется белый шар 3(белых)/4(всех). Перемножаем 2/5 * 3/4=3/10=0.3 г.* Ради интереса рассмотрим вариант 2 черных шара. вероятность того, что в первый раз попадется черный шар 2(черных)/5(всех). А вероятность того, что во второй раз попадется черный шар, при условии, что черный уже один вытащили 1(черный)/4(всех). Перемножаем 2/5 * 1/4=1/10=0.1. вероятность всех исходов с двумя шарами 0.3+0.3+0.3+0.1=1. Можно спать спокойно....