Почему у Калашникова могучие плечи,а у Кирибеевича сильные?(если можно развернутый ответ и примет из стиха)

Гость: Гость:

Вступить в бой со слабым противником и выйграть поединок-это не интересно. А вот два могучих бойца сражаются наравных-это совсем другое. Калашников-представитель народа, Кирибеевич-опричник Ивана Грозного. Они просто не могут быть слабыми, должны быть богатырями.