Почему у Калашникова могучие плечи,а у Кирибеевича сильные?(если можно развернутый ответ и примет из стиха)
Литература
Почему у Калашникова могучие плечи,а у Кирибеевича сильные?(если можно развернутый ответ и примет из стиха)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вступить в бой со слабым противником и выйграть поединок-это не интересно. А вот два могучих бойца сражаются наравных-это совсем другое. Калашников-представитель народа, Кирибеевич-опричник Ивана Грозного. Они просто не могут быть слабыми, должны быть богатырями.
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