Потрібно 6 речень як я допомагаю батькам.

Гость: Гость:

Я намагаюсь допомагати своїм батькам. Зранку не забуваю застеляти ліжко. Складаю на місце свої речі. Підливаю наші чудові квіти. Інколи замітаю підлогу. Залюбки ходжу в магазин, адже зовсім поруч від мого будинку знаходиться великий магазин. Мамі подобається те, що я вмію складати на місце помитий посуд. Ось так я допомагаю своїм батькам.