Потрібно 6 речень як я допомагаю батькам.
Українська мова
Потрібно 6 речень як я допомагаю батькам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я намагаюсь допомагати своїм батькам. Зранку не забуваю застеляти ліжко. Складаю на місце свої речі. Підливаю наші чудові квіти. Інколи замітаю підлогу. Залюбки ходжу в магазин, адже зовсім поруч від мого будинку знаходиться великий магазин. Мамі подобається те, що я вмію складати на місце помитий посуд. Ось так я допомагаю своїм батькам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Паперова стрічка є прямокутником шириною 3см,різні сторони якого зафарбовані у жовтий та зелений кольори.марійка з цієї стрічки складає фігуру пока...
Математика
В урне 3 белых и 2 черных шара из урны вынимают по 1 шару найти вероятность того что ??)оба шара белые б)бело,черный б)черно,белый
Другие предметы
В чем может выражаться непреднамеренное воздействие человека на окружающую сред??? Приведите три примера с описанием действий по нейтрализации нега...