Построить график функции и по графику найдите значения х при которых значения функции положительны отрицательны 2 ) найти промежутки возрастания и убывания функции 3) выяснить при каком значении х функция принимает наибольшее и...
Алгебра
Построить график функции и по графику найдите значения х при которых значения функции положительны отрицательны 2 ) найти промежутки возрастания и убывания функции 3) выяснить при каком значении х функция принимает наибольшее или наименьшее значение найти его у =2х^2-4х+5
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