Вспомните из курса истории, когда наступила индустриальная эпоха. Каковы ее негативные последствия для окружающей среды?
Биология
Вспомните из курса истории, когда наступила индустриальная эпоха. Каковы ее негативные последствия для окружающей среды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше всего началась в Британии.Страны второго мира вступили в неё во второй половине 20 века.Главная черта эпохи -смена экономики основанная на ручном труде.Основной формой организации производства теперь были фабрики ,промышленные предприятия.Индустриализация вела к разорению большинства ремесленников .
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