Вспомните из курса истории, когда наступила индустриальная эпоха. Каковы ее негативные последствия для окружающей среды?

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Раньше всего началась в Британии.Страны второго мира вступили в неё во второй половине 20 века.Главная черта эпохи -смена экономики основанная на ручном труде.Основной формой организации производства теперь были фабрики ,промышленные предприятия.Индустриализация вела к разорению большинства ремесленников .