6.З поданих речень скласти одне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв*яз??ом ,розставивши потрібні розділові знаки. Минули трохи згодом косовиця й жнива.Поспіли груші й яблука на Спаса.Малина й вишні одійшли давно. ...

Українська мова
6.З поданих речень скласти одне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв*яз??ом ,розставивши потрібні розділові знаки. Минули трохи згодом косовиця й жнива.Поспіли груші й яблука на Спаса.Малина й вишні одійшли давно. 7. Виправ пунктуаційні помилки в поданому реченні . Намалюй його схему. Дурень шукає:як помилку виправдати розумний , як виправити .
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Гость:
7. дурень шукає, як помилку виправдити, розумний- як виправити
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