Вспомните, сколько лет необходимо для воссоздания 1 см почвенного покрова. Привед??те другие примеры деструктивной деятельности человека

Биология
Вспомните, сколько лет необходимо для воссоздания 1 см почвенного покрова. Привед??те другие примеры деструктивной деятельности человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимо 200 лет для воссоздания 1 см почвенного покрова
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