Вспомните, сколько лет необходимо для воссоздания 1 см почвенного покрова. Привед??те другие примеры деструктивной деятельности человека

Биология

Вспомните, сколько лет необходимо для воссоздания 1 см почвенного покрова. Привед??те другие примеры деструктивной деятельности человека

Автор: Гость