Вичерпні невідновлювальні ресурси-це...

География
Вичерпні невідновлювальні ресурси-це...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невідновлювальні ресурси – це такі ресурси, що зовсім не відновлюються, або відновлюються значно повільніше, ніж відбувається їхнє використання людиною. До них належать мінерали, паливні та мінерально-сировинні ресурси. 
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