Вичерпні невідновлювальні ресурси-це...
География
Вичерпні невідновлювальні ресурси-це...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невідновлювальні ресурси – це такі ресурси, що зовсім не відновлюються, або відновлюються значно повільніше, ніж відбувається їхнє використання людиною. До них належать мінерали, паливні та мінерально-сировинні ресурси.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Технология
Английский язык
Write about someone you know and the clother they wear. my...loves. he doesnt like... his favourite... at home... when he... at the moment... помогите
Английский язык