5 англiйських слiв про украiну
Английский язык
5 англiйських слiв про украiну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ukraine Salo Hohly Banya Fashist
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1.Choose the necessary word. 2.Translate the sentences. 1.I (write, am writing) a letter now. 2.She (goes, is going) to school every day. 3...
Українська мова
Математика
Гелiкоптер за 2 год пролетiв 440 км . лiтак був у дорозi 3 год .швидкiсть лiтака в 3 рази бiльша ,нiж швидкiсть гелiкоптера. на скiльки бiльше кiло...
Окружающий мир
22марта отмечается Всемирный день воды.В нашей стране он проходит под девизом "Вод?? это жизнь!".Каков смысл этого девиза?