Подчеркни в существительных парные согласные. Хорошо бежать на лыжах мимо елей ?? берез. Воздух чист и неподвижен, не пугает нас мороз!

Русский язык

Подчеркни в существительных парные согласные. Хорошо бежать на лыжах мимо елей ?? берез. Воздух чист и неподвижен, не пугает нас мороз!

Автор: Гость