Какая форма у прилагательных оранжевых и жёлтых
Русский язык
Какая форма у прилагательных оранжевых и жёлтых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полная форма, родительный падеж, множественное число. Прилгательные, обозначающие производные цвета - оранжевые и жёлтые
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