Какая главная мысль этого стихотворения?
Русский язык
Какая главная мысль этого стихотворения?
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется что главная мысль это что все добрые и близкие к сердцу слова автора так и лезут в стихотворение. А лезут это значит что так и просятся так и пытаются попасть в стих
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