Какая главная мысли в сказке Ашик-Кериб?

Гость: Гость:

"Ашик-Кериб" -произведение, написанное Лермонтовым по мотивам народной сказки, широко известной на Кавказе, в Закавказье и в Средней Азии.. В ней бедняк Ашик - Кериб - музыкант и исполнитель народных песен- отправляется в чужие края. чтоб заработать денег на свадьбу и дальнейшую жизнь со своей возлюбленной - дочерью богатого турка. Вдали от любимой его ждут разные события. В какой-то момент он даже начнет забывать о ней. Но переданное возлюбленной золотое блюдо помогает Ашику вспомнить об обещании и вернуться домой незадолго до окончания обещанного срока ( 7 лет).. Ашику -Керибу помогает Хадерилияз ( святой Георгий). Святой помогает молодому человеку, потому что он чтит религиозные традиции и чист перед Всевышним. Он дает ему волшебный комок земли для излечения слепоты матери Ашика. Ашик-Кериб является на свадьбу любимой, которую решили насильно выдать замуж и начинает петь. Девушка узнает любимого. У сказки счастливый конец. Влюбленные сердца соединились, мать -прозрела, несостоявшийся жених женился на сестре Ашик-Кериба. Основная мысль сказки - чти Всевышнего, чти мать, всегда исполняй данное обещание, оставайся преданным любви несмотря на испытания и искушения..