Какая картина созвучна музыке времена года октябрь?
Музыка
Какая картина созвучна музыке времена года октябрь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мой взгляд с произведением П.И.Чайковского "октябрь. осенняя песнь" созвучна картина Исаака Левитана "Золотая осень" 1895 года. На данной картине природа в буйных красках осени благородно угасает. Неспешно течет река, как бы замирая в скором наступлении зимы, небо стало темным, предвещая затяжные осенние дожди.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Литература
Русский язык
Начало ноября но Ленинград залит светом первый игольчатый ледок затянул каналы и вдоль темной полноводной в эту пору Невы- голубые стекла окон от...
Литература
СРОЧНО! Мне на завтра нужно сочинение-описание класса, помогите!без повторов и не ??енее 1 тетрадного листа, спасибо заранее!