Какая картина созвучна музыке времена года октябрь?

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На мой взгляд с произведением П.И.Чайковского "октябрь. осенняя песнь" созвучна картина Исаака Левитана "Золотая осень" 1895 года. На данной картине природа в буйных красках осени благородно угасает. Неспешно течет река, как бы замирая в скором наступлении зимы, небо стало темным, предвещая затяжные осенние дожди.