Какая мораль басни слон и моська

Литература
Какая мораль басни слон и моська
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда Моська лаяла на Слона, она вовсе не слону хотела досадить.  Она хотела продемонстрировать другим Собакам свою храбрость.  Она добивалась таким манером уважения к себе.  Как известно, в баснях звери олицетворяют людей.  Многие люди (особенно политики) нападают на более сильных,  чтобы произвести впечатление на других людей. Сильные и не  обратят на них внимание, а остальные подумают, что он смелый,  сможет постоять за других, когда придет его время.  Отсюда и мораль: если хочешь, чтоб тебя уважали, нападай на  сильных.
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