Log основание(x+1) 2gt;-1
Математика
Log основание(x+1) 2gt;-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Logₓ₊₁2>-1 -1<x<0 , (x+1)⁻¹<2, 1/(x+1)<2, 1/(x+1)-2<0, (1-2x-2)/(x+1)<0, (-2x-1)(x+1)<0 (2x+1)(x+1)>0, (x+0,5)(x+1)>0, x∈(-0,5;0) x>0, (x+1)⁻¹>2, 1/(x+1)>2, 1/(x+1)-2>0, (1-2x-2/(x+1)>0,(-2x-1)(x+1)>0, (x+0,5)(x+1)<0, x∈∅ ответ: x∈(-0,5;0)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Перепишите исправив ошибки 1.Трое работниц не вышли на работу.2. На обоих берегах ??еки раскинулись поля. 3. В обоих странах скоро будут выборы ....
Окружающий мир