Напишите корень у слова работать
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Напишите корень у слова работать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работ. потому что работать работал.
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