Помогите решить номер 161 (только 1 столбик)
Математика
Помогите решить номер 161 (только 1 столбик)
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