Перепишите исправив ошибки 1.Трое работниц не вышли на работу.2. На обоих берегах ??еки раскинулись поля. 3. В обоих странах скоро будут выборы . 4 . Насыпь возводилась с помощью двоих тракторов

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Перепишите исправив ошибки 1.Трое работниц не вышли на работу.2. На обоих берегах ??еки раскинулись поля. 3. В обоих странах скоро будут выборы . 4 . Насыпь возводилась с помощью двоих тракторов

Автор: Гость