Перепишите исправив ошибки 1.Трое работниц не вышли на работу.2. На обоих берегах ??еки раскинулись поля. 3. В обоих странах скоро будут выборы . 4 . Насыпь возводилась с помощью двоих тракторов
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Перепишите исправив ошибки 1.Трое работниц не вышли на работу.2. На обоих берегах ??еки раскинулись поля. 3. В обоих странах скоро будут выборы . 4 . Насыпь возводилась с помощью двоих тракторов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 трое 2 двух 3 обеих 4 двух
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