Какая особенность строения организма по сравнению с земноводными обеспечила раз??итие пресмыкающихся?

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Важнейшие особенности класса: 1) внутреннее оплодотворение, увеличение размеров яиц и появление зародышевых оболочек, обеспечивающих возможность развития зародыша в воздушной среде (вне воды) ; тогда как примитивность амфибий как наземных животных особенно ярко выражена в том, что их яйца лишены оболочек, защищающих их от высыхания, и, как правило, не могут развиваться вне воды. В связи с этим у земноводных развивается личинка, обитающая в воде. Развитие протекает с превращением (метаморфоз) , в результате которого водная личинка превращается в животное, обитающее на суше. 2) увеличение относительных размеров головного мозга и появление зачатка коры больших полушарий, с чем связана их более сложная (чем у земноводных) рефлекторная деятельность; 3) удлинение шеи и обособление 2-х первых шейных позвонков обеспечивает большую подвижность головы и более совершенное использование органов чувств; 4) более прочное (чем у земноводных) причленение поясов конечностей к позвоночнику способствует усилению опоры на конечности; 5) в коже формируются роговые образования - чешуи, щитки, защищающие тело от иссушения; 6) дыхание - только легочное, более сложный механизм дыхания ("всасывательного типа") обеспечивается грудной клеткой (в свою очередь, уземноводные, во многом, дышат кожей) ; 7) трехкамерное сердце с неполной перегородкой в желудочке и 3 сосуда, самостоятельно отходящие от разных отделов желудочка, способствуют более полному, чем у земноводных, разделению артериального и венозного потоков крови; 8) важный признак высокой организации - замена туловищных почек на тазовые ("метанефрос"). Таким образом, пресмыкающиеся (рептилии) по сравнению с земноводными представляют собой следующий этап приспособления позвоночных животных к жизни на суше. Стоит отметить, что рептилии все-таки наиболее низкоорганизованный класс высших позвоночных, т. к. у них две дуги аорты, смешанная кровь в артериях туловищного отдела, температура тела непостоянная, наличие в сердце одного желудочка, низкий уровень обмена веществ и пр. , -и это сближает их с земноводными.